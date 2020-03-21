Неустановленный реактивный снаряд выпущен со стороны КНДР в направлении Японского моря.
Информацию о зафиксированном запуске подтвердил Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи. Японская береговая охрана проинформировала, что ракета не достигла эксклюзивной экономической зоны Японии,
Как писал NEWS.ru ранее, впервые в 2020 году военные Северной Кореи запустили в направлении Японского моря два снаряда 2 марта. Запуск произошёл на территории региона недалеко от города Вонсан.
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