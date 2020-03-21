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Руководство гонконгской авиакомпании HK Express решило приостановить все полёты со следующей недели до мая из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса.

Мы приостановим все полёты в краткосрочной перспективе с 23 марта по 30 апреля 2020 года включительно. Мы рассчитываем возобновить обслуживание рейсов с 1 мая и внимательно следим за развитием ситуации,...