Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея осуществила неожиданный запуск нескольких крылатых ракет с восточного побережья страны, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Вооруженных сил республики Корея. Пуск произошел около 08:00 по местному времени (02:00 мск), вероятно, из района портового города Синпхо в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные отметили, что усилили мониторинг. При этом они отметили, что «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами», наблюдая за действиями КНДР.

Ранее КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.

В конце ноября Минобороны КНДР сообщило о возобновлении всех военных мер, приостановленных в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. В ведомстве заявили, что на Корейском полуострове продолжается «самое острое в мире военное противостояние». Если там из-за «малейшего случайного фактора» случится боевое столкновение, то оно может вылиться в «тотальную войну».

При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что Пхеньян не ищет войны, однако не намерен ее избегать. По его словам, вторжение даже на «0,001 миллиметра» с Юга будет расцениваться как провокация войны.