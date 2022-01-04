Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Японии
Yonhap: КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:51, 05 января 2022
Фото: roman-harak/flickr.com
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Пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря произвела КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на информацию Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске, <...> но подробностей не предоставил, — передало агентство.
Данный запуск является первым в 2022 году испытанием вооружений КНДР. В предыдущий раз северокорейские военные осуществляли запуск новой баллистической ракеты для подводных лодок 19 октября 2021 года.
По информации телеканала NHK, при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб на случай возможного пуска баллистической ракеты КНДР.
В береговой охране страны сообщили, что ракета упала в Японском море.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 декабря, в заключительный день пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), назвал 2021 год «годом гордых побед». При этом лидер Северной Кореи рассказал и об экономических достижениях.