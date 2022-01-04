Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Японии

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Пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря произвела КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на информацию Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске, <...> но подробностей не предоставил, — передало агентство.

Данный запуск является первым в 2022 году испытанием вооружений КНДР. В предыдущий раз северокорейские военные осуществляли запуск новой баллистической ракеты для подводных лодок 19 октября 2021 года.

По информации телеканала NHK, при канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб на случай возможного пуска баллистической ракеты КНДР.

В береговой охране страны сообщили, что ракета упала в Японском море.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын 31 декабря, в заключительный день пленарного заседания Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), назвал 2021 год «годом гордых побед». При этом лидер Северной Кореи рассказал и об экономических достижениях.