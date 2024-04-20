Северная Корея успешно провела испытание новой зенитной ракеты ЦТАК: КНДР в Желтом море успешно испытала зенитную и крылатую ракеты

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Главное управление ракетостроения и подведомственные ему оборонные НИИ Северной Кореи провели в Желтом море тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пельджи-1-2», пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Также была проверена на мощность сверхкрупная боевая часть стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1 Ра-3».

В сообщении сказано, что испытания были плановыми, и к ситуации в регионе никакого отношения не имеют. В управлении связали их со своей деятельностью, направленной на «резкое развитие технологии систем новых вооружений, включая тактико-технические способности и управление».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию». Глава государства отметил, что будет действовать при необходимости без колебаний.

На полигоне Капустин Яр был осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили 12 апреля в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что все прошло успешно. По данным МО, пуск проводился в рамках государственных испытаний, а также для подтверждения стабильности ракет, находящихся на вооружении.

Во всем мире гиперзвуковыми ракетами располагают четыре страны — Россия, Китай, КНДР и Иран. Только две из них — Россия и Иран — применяли их в боевой обстановке.