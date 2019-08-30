https://static.news.ru/photo/891713f6-cc11-11e9-8d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zeng Tao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявил, что в Пхеньяне теряют надежду на возобновление диалога с Соединёнными Штатами.

Его сообщение было опубликовано местным Центральным телеграфным агентством .

Это толкает нас к пересмотру принятых на себя ранее обязательств, — подчеркнул он.

Таким образом в КНДР отреагировали на заявление госсекретаря США Майка Помпео о «хулиганстве» азиатской страны.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может провести ещё одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также выразил недовольство ракетными испытаниями КНДР, однако добавил, что формально Северная Корея не нарушает никаких соглашений.