Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявил, что в Пхеньяне теряют надежду на возобновление диалога с Соединёнными Штатами.
Его сообщение было опубликовано местным Центральным телеграфным
Это толкает нас к пересмотру принятых на себя ранее обязательств, — подчеркнул он.
Таким образом в КНДР отреагировали на заявление госсекретаря США Майка Помпео о «хулиганстве» азиатской страны.
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может провести ещё одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также выразил недовольство ракетными испытаниями КНДР, однако добавил, что формально Северная Корея не нарушает никаких соглашений.