https://static.news.ru/photo/c6c390b6-5d12-11ea-ace2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) сообщила о проведении учений дальнобойной артиллерии. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Центральное телеграфной агентство республики.

Отмечается, что во время проведения учений было запущено две ракеты малой дальности. Полёт ракет был направлен в сторону Японского моря на расстояние 240 километров и на высоте 35 километров.

Учениями руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как писал NEWS.ru ранее, северокорейские военные впервые в 2020 году запустили два неопознанных снаряда по направлению Японского моря. Минобороны Японии сообщило, что снаряды не достигли экономической зоны страны, а также не причинили ущерба кораблям и самолётам.