Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) сообщила о проведении учений дальнобойной артиллерии. Об этом
Отмечается, что во время проведения учений было запущено две ракеты малой дальности. Полёт ракет был направлен в сторону Японского моря на расстояние 240 километров и на высоте 35 километров.
Учениями руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Как писал NEWS.ru ранее, северокорейские военные впервые в 2020 году запустили два неопознанных снаряда по направлению Японского моря. Минобороны Японии сообщило, что снаряды не достигли экономической зоны страны, а также не причинили ущерба кораблям и самолётам.
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