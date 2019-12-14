Власти КНДР 13 декабря провели «ещё одно крупное испытание» на территории полигона Сохэ. Данная информация стала известна из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи.
ЦТАК отмечает, что испытания прошли с 22:41 по 22:48 по местному времени. В сообщении не приводится сведений, что именно испытывалось на полигоне.
Ещё одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 на космодроме Сохэ, —
передаётТАСС слова сотрудников ЦТАК.
Как ранее писал NEWS.ru, Северная Корея заявила, что выходит из переговоров по ядерному разоружению, и утром 8 декабря сообщила, что провела «очень важное испытание».
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