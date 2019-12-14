https://static.news.ru/photo/b8d50594-1e41-11ea-b45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

Власти КНДР 13 декабря провели «ещё одно крупное испытание» на территории полигона Сохэ. Данная информация стала известна из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи.

ЦТАК отмечает, что испытания прошли с 22:41 по 22:48 по местному времени. В сообщении не приводится сведений, что именно испытывалось на полигоне.

Ещё одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 на космодроме Сохэ, — передаёт ТАСС слова сотрудников ЦТАК.

Как ранее писал NEWS.ru, Северная Корея заявила, что выходит из переговоров по ядерному разоружению, и утром 8 декабря сообщила, что провела «очень важное испытание».