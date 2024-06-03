Сеул заговорил о приостановке военного соглашения после мусорной атаки КНДР Сеул намерен приостановить военное соглашение с КНДР из-за потери доверия

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Южная Корея планирует полностью приостановить действие военного соглашения с КНДР, пишет Yonhap со ссылкой на администрацию президента республики. Этот вопрос должны обсудить на заседании правительства при участии Совета национальной безопасности страны 3 июня. Отмечается, что действие межкорейского военного соглашения будет возобновлено после «восстановления взаимного доверия» между Сеулом и Пхеньяном.

Управление национальной безопасности администрации президента решило 3 июня внести на заседание кабинета министров законопроект о приостановке действия всего военного соглашения от 19 сентября до тех пор, пока взаимное доверие между Северной и Южной Кореей не будет восстановлено, — сказано в сообщении.

Сеул и Пхеньян подписали военное соглашение 19 сентября 2018 года. Документ предполагает ряд мер по снижению напряженности на полуострове, например введение буферных зон в приграничных районах, где запрещены учения. КНДР полностью отвергла соглашение в ноябре прошлого года, когда Южная Корея прекратила соблюдать некоторые положения в ответ на запуск разведывательного спутника.

КНДР 29 мая отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. В этих шарах находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви, а также другой мусор и даже навоз. А 1 июня границу двух стран с северной стороны пересекли еще около 600 воздушных шаров с мусором.

Позже начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул начнет принимать «невыносимые меры» в ответ на запуск Пхеньяном воздушных шаров с мусором. Он назвал действия КНДР бессмысленными и иррациональными провокациями, которые представляют реальную опасность для жителей республики.