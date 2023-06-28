Сеул ввел санкции против гражданина России из-за ядерной программы КНДР Южная Корея ввела санкции против гражданина РФ и его компаний из-за ядерной программы КНДР

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Южная Корея ввела санкции против двух физических лиц и двух организаций, среди которых гражданин РФ и российская компания. Под ограничительные меры они попали за то, что способствовали обходу санкций Совбеза ООН в отношении КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Республики Корея.

Наше правительство вводит самостоятельные санкции в отношении гражданина РФ Чхве Чхон Гона, который нарушал санкции Совета Безопасности ООН и действовал в интересах Северной Кореи. Наряду с ним санкции вводятся против двух компаний, которыми он владеет и использовал при нарушении санкций, а также против его северокорейского помощника, — цитирует агентство сообщение южнокорейского МИД.

Уточняется, что под санкции попали российская компания «Эпсилон» и монгольская Hanne Ulaan. Чхве Чхон Гон прежде был гражданином Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея окончательно расширила список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию следует получить специальное разрешение правительства. Он вырос с 57 до 798 наименований. В список добавили промышленное и строительное оборудование, товары сталелитейной, химической отраслей, автомобилестроение, детали для автомобилей дороже $50 тысяч, проводники и квантовые компьютеры.