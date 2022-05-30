Проведенные 25 мая Пхеньяном очередные запуски баллистических ракет дали возможность новой администрации Южной Кореи продемонстрировать свой подход к подобным действиям КНДР. Как подчеркнули в Сеуле, отныне они намерены реагировать на подобные вызовы со стороны Севера куда активнее и жестче, что может обострить ситуацию в межкорейских отношениях. Однако, такой вариант полностью отвечает духу консерваторов, чей представитель Юн Сок Ёль с 10 мая занял пост президента Южной Кореи.
Три военных принципа
Предыдущую администрацию Южной Кореи (Республика Корея, РК), где правили демократы во главе с Мун Чжэ Ином, многие критиковали за чрезмерное старание не разозлить Пхеньян ради, как в итоге оказалось, бесполезных попыток наладить межкорейское сотрудничество и диалог. Это в полной мере касалось и разного рода провокаций КНДР вроде тестов баллистических ракет. Однако новое политическое руководство в Сеуле с готовность ухватилось за возможность показать, что с ним «всё будет совсем по-другому» и с Пхеньяном никто больше не будет играть в дипломатический политес.
Комментируя новую позицию Южной Кореи, первый заместитель директора Управления государственной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Тхэ Хё заявил, что теперь Сеул в отношении ракетных запусков КНДР будет действовать, «исходя из трех принципов». Официально новый подход получил название «трех военных принципов в отношении Северной Кореи».
- Немедленно будет публиковаться первичная информация, которую получат военные о запусках, с характеристикой видов испытанных устройств, разделяя их на баллистические ракеты (БР), «неопознанные снаряды» и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). При демократах регулярно бывало, что Сеул задерживал публикацию данных, а ракеты из соображений дипломатии упорно именовали «неопознанными летающими устройствами» или «снарядами», даже если была уже ясна конкретная модификация БР.
- Правительство Южной Кореи станет реагировать на ракетные запуски собственными военными мерами, показывая свою готовность Пхеньяну действовать в стиле «ракета за ракету». Кроме того, правительство Южной Кореи не будет больше стесняться, как заявил Ким Тхэ Хё, в использовании правдиво описывающих ситуацию выражений. Это было еще одной шпилькой в адрес предыдущего правительства РК, которое из соображений не портить отношения с Пхеньяном избегало называть запуски провокациями и решительно осуждать их.
- Третье новое правило — координация общего ответа с союзниками, в первую очередь с США, а также Японией и другими странами.
Юн Сок Ёль
Сеул позовет на помощь ООН и США
Реализация нового алгоритма «южнокорейского ответа» была продемонстрирована в день ракетных запусков КНДР 25 мая. Представители Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея оперативно опубликовали информацию обо всех запусках, снабдив пояснениями по возможным видам ракет — все они были названы баллистическими ракетами, а потом было уточнено, что одна из них, скорее всего, была межконтинентальной, а две другие — БР малой дальности. Там же была опубликована информация о высоте и дальности полета каждой из них.
Кроме того, реализуя второй принцип, Южная Корея провела свои ответные ракетные стрельбы, запустив из района города Каннын собственную БР «Хенму-2». Все это было проведено в координации с американскими военными, которые запустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS.
Буквально через час после запуска КНДР первой ракеты в администрации президента РК в Сеуле на экстренное заседание был созван Совет национальной безопасности, куда прибыл лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он лично продолжил реализацию второго принципа, назвав ракетные запуски КНДР «серьезной провокацией» и «нарушением резолюций СБ ООН», дав указание согласовать дальнейшие совместные меры с Вашингтоном.
В плане реализации третьего принципа в течение пары часов один за другим прошли телефонные переговоры южнокорейских и американских министров обороны, иностранных дел и помощников президентов по вопросам безопасности. Согласно заявлению пресс-секретаря президента РК, стороны сошлись в том, что запуски КНДР нарушают безопасность, бросают вызов и на них необходимо реагировать по линии ООН путем введения дополнительных санкций, активизацией двустороннего диалога, а также необходимо предусмотреть возможность переброски на Корейский полуостров стратегических бомбардировщиков США. Подобное взаимодействие союзников произошло впервые почти за пять лет. До сих пор Сеул под руководством более мягко настроенных к КНДР демократов избегал подобных действий, стремясь обычно спускать ситуацию на тормозах.
Ким Тхэ Хё подчеркнул, что данная схема быстрого, принципиального и жесткого ответа на «северокорейские провокации» теперь будет действовать всегда, по крайней мере при президенте Юн Сок Ёле.
Стоит отметить, что, хотя и не в таком четком и артикулированном виде, но подобный подход для Южной Кореи не является чем-то особенно новым. Сеул придерживался подобной позиции, в частности, при правлении консервативных президентов Ли Мен Бака и Пак Кын Хе. При этом Ким ТхэХё был у Ли Мен Бака секретарем по внешней политике и стратегии. Так что, похоже, чиновник просто сдул пыль со своих же конспектов и реанимировал ранее существовавший алгоритм, придав ему более стройный вид.
У Пхеньяна все готово к новому ядерному испытанию
Таким образом, новое правительство Южной Кореи во главе с президентом Юн Сок Ёлем стало реализовывать на практике свои обещания выстраивать с позиции силы отношения с Пхеньяном и не давать спуску последнему, если тот будет пытаться обострять обстановку.
Это было заметно и по последующим шагам Сеула. Когда Китай и Россия 27 мая на заседании Совета Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето, заблокировали предложение США и союзников ужесточить санкции в отношении Пхеньяна, то тут же Вашингтон, Сеул и Токио устроили собственное совещание и решили отреагировать уже самостоятельно.
Не так уж сложно угадать, что последует дальше, так как КНДР была весьма последовательна в своих шагах в подобных случаях. Можно ожидать, что рано или поздно Пхеньян использует обновлённый «принципиальный подход» Сеула как предлог для нагнетания напряженности непосредственно в межкорейских отношениях. Тогда уже в дело могут пойти не только ракеты, но и демонстративное выкатывание артиллерии с подготовкой к стрельбам с прицелом на Сеул и/или провоцирование вооруженных столкновений на сухопутной или морской границе, разделяющей Север и Юг. Юн Сок Ёль же и его команда будут вынуждены действовать согласно своей собственной новой «инструкции», а потому ситуация на Корейском полуострове будет регулярно обостряться.
Очередной раунд данного обострения с большой вероятность произойдет уже совсем скоро. Как неоднократно заявляли на днях официальные представители РК и США, Северная Корея практически полностью завершила подготовку к очередному ядерному испытанию.
Если перефразировать недавнее заявление нового директора южнокорейской разведки, то Ким Чен Ыну осталось лишь нажать кнопку — «принять политическое решение», так как технически к ядерному взрыву всё уже готово.