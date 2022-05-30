Сеул станет куда жестче реагировать на ракетные запуски КНДР Новый президент Южной Кореи хочет смирить Пхеньян с помощью ООН и стратегических бомбардировщиков США, пока Ким Чен Ын готовит новый ядерный взрыв

Ким Чен Ын / Фото AP/TASS

Проведенные 25 мая Пхеньяном очередные запуски баллистических ракет дали возможность новой администрации Южной Кореи продемонстрировать свой подход к подобным действиям КНДР. Как подчеркнули в Сеуле, отныне они намерены реагировать на подобные вызовы со стороны Севера куда активнее и жестче, что может обострить ситуацию в межкорейских отношениях. Однако, такой вариант полностью отвечает духу консерваторов, чей представитель Юн Сок Ёль с 10 мая занял пост президента Южной Кореи.

Три военных принципа

Предыдущую администрацию Южной Кореи (Республика Корея, РК), где правили демократы во главе с Мун Чжэ Ином, многие критиковали за чрезмерное старание не разозлить Пхеньян ради, как в итоге оказалось, бесполезных попыток наладить межкорейское сотрудничество и диалог. Это в полной мере касалось и разного рода провокаций КНДР вроде тестов баллистических ракет. Однако новое политическое руководство в Сеуле с готовность ухватилось за возможность показать, что с ним «всё будет совсем по-другому» и с Пхеньяном никто больше не будет играть в дипломатический политес.

Комментируя новую позицию Южной Кореи, первый заместитель директора Управления государственной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Тхэ Хё заявил, что теперь Сеул в отношении ракетных запусков КНДР будет действовать, «исходя из трех принципов». Официально новый подход получил название «трех военных принципов в отношении Северной Кореи».

Немедленно будет публиковаться первичная информация, которую получат военные о запусках, с характеристикой видов испытанных устройств, разделяя их на баллистические ракеты (БР), «неопознанные снаряды» и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). При демократах регулярно бывало, что Сеул задерживал публикацию данных, а ракеты из соображений дипломатии упорно именовали «неопознанными летающими устройствами» или «снарядами», даже если была уже ясна конкретная модификация БР.

Правительство Южной Кореи станет реагировать на ракетные запуски собственными военными мерами, показывая свою готовность Пхеньяну действовать в стиле «ракета за ракету». Кроме того, правительство Южной Кореи не будет больше стесняться, как заявил Ким Тхэ Хё, в использовании правдиво описывающих ситуацию выражений. Это было еще одной шпилькой в адрес предыдущего правительства РК, которое из соображений не портить отношения с Пхеньяном избегало называть запуски провокациями и решительно осуждать их.

Третье новое правило — координация общего ответа с союзниками, в первую очередь с США, а также Японией и другими странами.

Юн Сок Ёль James Lee/XinHua/Global Look Press

Сеул позовет на помощь ООН и США

Реализация нового алгоритма «южнокорейского ответа» была продемонстрирована в день ракетных запусков КНДР 25 мая. Представители Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея оперативно опубликовали информацию обо всех запусках, снабдив пояснениями по возможным видам ракет — все они были названы баллистическими ракетами, а потом было уточнено, что одна из них, скорее всего, была межконтинентальной, а две другие — БР малой дальности. Там же была опубликована информация о высоте и дальности полета каждой из них.

Кроме того, реализуя второй принцип, Южная Корея провела свои ответные ракетные стрельбы, запустив из района города Каннын собственную БР «Хенму-2». Все это было проведено в координации с американскими военными, которые запустили ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS.

Буквально через час после запуска КНДР первой ракеты в администрации президента РК в Сеуле на экстренное заседание был созван Совет национальной безопасности, куда прибыл лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он лично продолжил реализацию второго принципа, назвав ракетные запуски КНДР «серьезной провокацией» и «нарушением резолюций СБ ООН», дав указание согласовать дальнейшие совместные меры с Вашингтоном.

В плане реализации третьего принципа в течение пары часов один за другим прошли телефонные переговоры южнокорейских и американских министров обороны, иностранных дел и помощников президентов по вопросам безопасности. Согласно заявлению пресс-секретаря президента РК, стороны сошлись в том, что запуски КНДР нарушают безопасность, бросают вызов и на них необходимо реагировать по линии ООН путем введения дополнительных санкций, активизацией двустороннего диалога, а также необходимо предусмотреть возможность переброски на Корейский полуостров стратегических бомбардировщиков США. Подобное взаимодействие союзников произошло впервые почти за пять лет. До сих пор Сеул под руководством более мягко настроенных к КНДР демократов избегал подобных действий, стремясь обычно спускать ситуацию на тормозах.

Ким Тхэ Хё подчеркнул, что данная схема быстрого, принципиального и жесткого ответа на «северокорейские провокации» теперь будет действовать всегда, по крайней мере при президенте Юн Сок Ёле.

Стоит отметить, что, хотя и не в таком четком и артикулированном виде, но подобный подход для Южной Кореи не является чем-то особенно новым. Сеул придерживался подобной позиции, в частности, при правлении консервативных президентов Ли Мен Бака и Пак Кын Хе. При этом Ким ТхэХё был у Ли Мен Бака секретарем по внешней политике и стратегии. Так что, похоже, чиновник просто сдул пыль со своих же конспектов и реанимировал ранее существовавший алгоритм, придав ему более стройный вид.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

У Пхеньяна все готово к новому ядерному испытанию

Таким образом, новое правительство Южной Кореи во главе с президентом Юн Сок Ёлем стало реализовывать на практике свои обещания выстраивать с позиции силы отношения с Пхеньяном и не давать спуску последнему, если тот будет пытаться обострять обстановку.

Это было заметно и по последующим шагам Сеула. Когда Китай и Россия 27 мая на заседании Совета Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето, заблокировали предложение США и союзников ужесточить санкции в отношении Пхеньяна, то тут же Вашингтон, Сеул и Токио устроили собственное совещание и решили отреагировать уже самостоятельно.

Не так уж сложно угадать, что последует дальше, так как КНДР была весьма последовательна в своих шагах в подобных случаях. Можно ожидать, что рано или поздно Пхеньян использует обновлённый «принципиальный подход» Сеула как предлог для нагнетания напряженности непосредственно в межкорейских отношениях. Тогда уже в дело могут пойти не только ракеты, но и демонстративное выкатывание артиллерии с подготовкой к стрельбам с прицелом на Сеул и/или провоцирование вооруженных столкновений на сухопутной или морской границе, разделяющей Север и Юг. Юн Сок Ёль же и его команда будут вынуждены действовать согласно своей собственной новой «инструкции», а потому ситуация на Корейском полуострове будет регулярно обостряться.

Очередной раунд данного обострения с большой вероятность произойдет уже совсем скоро. Как неоднократно заявляли на днях официальные представители РК и США, Северная Корея практически полностью завершила подготовку к очередному ядерному испытанию.

Если перефразировать недавнее заявление нового директора южнокорейской разведки, то Ким Чен Ыну осталось лишь нажать кнопку — «принять политическое решение», так как технически к ядерному взрыву всё уже готово.