Сеул получил более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей после давки

Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press

Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея

Более 3,7 тысячи заявлений о пропаже людей получили власти Сеула после давки в районе Итхэвон, передает агентство Yonhap. По последним данным, в результате трагедии погиб как минимум 151 человек, еще более 80 получили травмы.

К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан.

ЧП произошло в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. Жертвами инцидента стали 19 иностранных граждан, включая трех гражданок России.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.

Причиной случившегося могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Как сообщает телеканал YTN, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.