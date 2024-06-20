Сеул пересмотрит свое отношение к поставкам оружия Киеву Yonhap: Южная Корея пересмотрит возможность предоставления оружия Украине

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль

Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского президента. Отмечается, что заявление было сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.

Мы планируем пересмотреть вопрос оказания помощи вооружениями Украине, — говорится в сообщении.

В администрации южнокорейского президента сообщили, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне. Представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора.

Ранее представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок заявил, что Южная Корея выражает сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР. Он добавил, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим, действующий в отношении КНДР, необходимо пересмотреть. По его словам, против этой страны не работают механизмы по корректировке ограничительных мер.

Ранее Разведывательное управление Пентагона (DIA) опубликовало доклад, в котором обвинило Россию в применении на Украине ракет производства КНДР. В документе содержится рассекреченный анализ обломков ракет, найденных в разных регионах страны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.