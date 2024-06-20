Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского президента. Отмечается, что заявление было сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.
Мы планируем пересмотреть вопрос оказания помощи вооружениями Украине, — говорится в сообщении.
В администрации южнокорейского президента сообщили, что Сеулу пока не известны детали российско-северокорейских консультаций в Пхеньяне. Представленная позиция основывается лишь на тексте опубликованного договора.
Ранее представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок заявил, что Южная Корея выражает сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР. Он добавил, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим, действующий в отношении КНДР, необходимо пересмотреть. По его словам, против этой страны не работают механизмы по корректировке ограничительных мер.
Ранее Разведывательное управление Пентагона (DIA) опубликовало доклад, в котором обвинило Россию в применении на Украине ракет производства КНДР. В документе содержится рассекреченный анализ обломков ракет, найденных в разных регионах страны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.