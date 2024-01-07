Сестра Ким Чен Ына оставила пугающее послание для Южной Кореи Ким Ё Чжон: ошибки Южной Кореи поставят под угрозу удара Сеул

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Ё Чжон

Армия КНДР уже «сняла предохранитель», поэтому любая ошибка Вооруженных сил Южной Кореи поставит под угрозу Сеул, заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, передает ЦТАК. Она подчеркнула, что даже минимальная провокация станет поводом для северокорейской армии пройти «крещение огнем».

Если неожиданный инцидент произойдет из-за ошибочных суждений, спекуляций, притворства и заблуждений этих невежественных военных головорезов, подумайте, какой опасности подвергнется Сеул. <...> Поясню еще раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае [даже] незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнем, — уточнила Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына добавила, что 6 января Северная Корея не производила запусков в сторону Желтого моря, как утверждали в Сеуле. По ее словам, никаких 60 снарядов КНДР не выпускала, а военных Южной Кореи ввели в заблуждение, выдав за гул артиллерийских орудий взрыв боеприпаса. Она добавила, что ей жаль жителей Республики Корея, которые верят властям-«профанам» и платят им налоги.

Ранее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР два дня вела обстрелы на границе с Южной Кореей. Сообщалось, что Пхеньян выпустил около 60 артиллерийских снарядов.

До того Younhap сообщало, что береговая артиллерия КНДР выпустила в направлении южнокорейских островов в Желтом море более 200 снарядов. На островах Ёнпхёндо и Пэннёндо объявляли эвакуацию, местных жителей призывали срочно покинуть территории в связи с «возможной провокацией» КНДР.