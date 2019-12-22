https://static.news.ru/photo/b58e7aa2-24d9-11ea-b8ce-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: STRINGER/imago stock&people/Global Look Press

Несколько взрывов произошли на острове Минданао в южной части Филиппинского архипелага. По крайней мере 17 человек получили ранения, часть из них — военнослужащие. Остров с преимущественно мусульманским населением является очагом напряжённости для правительства Филиппин.

Как сообщает Yahoo News, первый взрыв отмечен в городе Котобато. По предварительным данным, кто-то кинул гранату в военный грузовик, при этом пострадали 8 солдат и четыре гражданских лица. Вскоре после этого самодельное взрывное устройство было приведено в действие возле города Либунган. В результате этого пять человек получили ранения, один находится в тяжёлом состоянии.

Ещё один взрыв прогремел в провинции Магинданао, в этом случае полиция всё ещё устанавливает обстоятельства и количество жертв.

Ни одна из действующих на Минданао экстремистских группировок ещё не взяла на себя ответственность за взрывы. Власти не исключают, что к этому могут быть причастны радикалы из «Исламского государства» (ИГ, группировка, признанная террористической на территории РФ).

Как ранее сообщал NEWS.ru, на Филиппинах приговорили к длительным тюремным срокам членов преступного клана, ответственных за гибель 57 человек.