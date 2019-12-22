Несколько взрывов произошли на острове Минданао в южной части Филиппинского архипелага. По крайней мере 17 человек получили ранения, часть из них — военнослужащие. Остров с преимущественно мусульманским населением является очагом напряжённости для правительства Филиппин.
Как
Ещё один взрыв прогремел в провинции Магинданао, в этом случае полиция всё ещё устанавливает обстоятельства и количество жертв.
Ни одна из действующих на Минданао экстремистских группировок ещё не взяла на себя ответственность за взрывы. Власти не исключают, что к этому могут быть причастны радикалы из «Исламского государства» (ИГ, группировка, признанная террористической на территории РФ).
Как ранее сообщал NEWS.ru, на Филиппинах приговорили к длительным тюремным срокам членов преступного клана, ответственных за гибель 57 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен