Семью россиян с детьми забыли на острове в Таиланде

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В Таиланде водитель катера забыл вернуться за семьей из четырех российских туристов с двумя детьми, которых он оставил на остров Ко Сак, передает портал Thaiger. Путешественников обнаружил после захода солнца местный житель, который вызвал спасателей. Семья благополучно вернулась в Паттайю.

По словам подполковника полиции Пичая Кхеавплуанг, власти найдут оператора катера и привлекут его к ответственности, так как инцидент сильно навредил туризму Паттайи.

16 января в Таиланде задержали российского туриста, который разгромил сразу два магазина на Уолкинг-стрит в Паттайе. Инцидент произошел рано утром, мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел в другой магазин и заперся там.

В ходе нападения пострадал 53-летний работник супермаркета и сам дебошир — в его ногах застряли осколки и началось кровотечение. Мужчину доставили в больницу, после выписки ему будут предъявлены обвинения.