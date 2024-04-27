Семья сгорела во время свадебного торжества после залпа фейерверка News9Live: семья из шести человек погибла на свадьбе в Индии при пожаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Празднование свадьбы недалеко от города Дарбханга в Индии закончилось пожаром и гибелью семьи из шести человек, сообщило издание News9Live. Как писали журналисты, залп фейерверка поджег тент, в котором находились гости.

Из-за возгорания взорвался газовый баллон, что только усугубило ситуацию, передали в СМИ. После этого пламя перебросилось на хранилище дизельного топлива, которое находилось рядом с одним из домов.

В итоге пожарным не удалось спасти шестерых человек, говорится в статье. Местные власти организовали специальную комиссию для расследования происшествия.

Ранее семья с двумя детьми погибла в пожаре в Башкирии. Огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. Спасатели по прибытии на место обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку. На месте работал 31 специалист, были задействованы 12 единиц техники.

Также сообщалось о пожаре в доме в Туапсе в Краснодарском крае. Спасатели нашли тела троих погибших при разборе завалов. Ими оказались 80-летний хозяин дома, его 78-летняя супруга и их 51-летний сын. Тушение огня заняло у сотрудников экстренных служб практически час. К месту происшествия прибыли минимум две пожарные машины.