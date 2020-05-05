Семеро россиян попали в полицию в Таиланде за нарушение режима ЧП

Сотрудники полиции Таиланда задержали семерых граждан России, нарушавших режим чрезвычайного положения, который действует в стране в связи с пандемией COVID-19.
Инцидент произошёл на острове Пханган в провинции Сураттхани. На россиян пожаловались местные жители, отметив, что иностранцы устраивают вечеринки с громкой музыкой, чем нарушают их покой.
Сотрудники полиции прибыли в дом, где находились граждане РФ, установили факт нарушения, а также нашли некоторое количество марихуаны. В связи с этим россиянам предъявили обвинения в несоблюдении режима ЧП и употреблении наркотиков. Им грозит до двух лет лишения свободы,
Ранее NEWS.ru писал, что российский турист, который не смог вернуться на родину из Таиланда из-за коронавируса и остался без денег, поселился в одном из храмов. В обмен на ночлег и еду он помогает монахам в уборке помещений и готовке бесплатных обедов для местных жителей.
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