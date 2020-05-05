Семеро россиян попали в полицию в Таиланде за нарушение режима ЧП

https://static.news.ru/photo/4754e71a-8ec4-11ea-8a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuttachai Kongprasert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники полиции Таиланда задержали семерых граждан России, нарушавших режим чрезвычайного положения, который действует в стране в связи с пандемией COVID-19.

Инцидент произошёл на острове Пханган в провинции Сураттхани. На россиян пожаловались местные жители, отметив, что иностранцы устраивают вечеринки с громкой музыкой, чем нарушают их покой.

Сотрудники полиции прибыли в дом, где находились граждане РФ, установили факт нарушения, а также нашли некоторое количество марихуаны. В связи с этим россиянам предъявили обвинения в несоблюдении режима ЧП и употреблении наркотиков. Им грозит до двух лет лишения свободы, сообщает Bangkok Post.

Ранее NEWS.ru писал, что российский турист, который не смог вернуться на родину из Таиланда из-за коронавируса и остался без денег, поселился в одном из храмов. В обмен на ночлег и еду он помогает монахам в уборке помещений и готовке бесплатных обедов для местных жителей.