В Таиланде семейная драма закончилась попыткой убийства россиянки В Таиланде задержали 18-летнего россиянина за попытку убийства матери

Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER/Global Look Press

Полиция Таиланда задержала 18-летнего россиянина по подозрению в попытке убийства своей матери, сообщает тайская газета Daily News. Пострадавшей оказалась 46-летняя женщина, ее нашли с окровавленной раной на шее.

Инцидент произошел вечером 29 декабря в частном доме на острове Пхукет. Полицейские и следователи обнаружили на месте происшествия кухонный нож и следы крови. Пострадавшую россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы заподозрили в попытке убийства женщины ее 18-летнего сына. Молодого человека задержали, его отправят на психиатрическую экспертизу. При этом отмечается, что на момент обнаружения пострадавшей его не было в доме. Полиция считает, что после нападения он сел в машину и уехал.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе местный житель зарезал мать охотничьим ножом во время ссоры. Конфликт возник на фоне квартирного вопроса: женщина хотела продать свою долю. После убийства мужчина сам вызвал полицию и во всем сознался.

До этого в Севастополе подросток, вооружившись ножом, напал на мать. В дневнике 17-летний юноша написал, что мечтает ее убить и изнасиловать. Во время нападения на шум отреагировали соседи. Когда дверь квартиры вскрыли, пострадавшая находилась на полу с множественными ранами. Подросток сбежал через окно, но вскоре был пойман в центре города.