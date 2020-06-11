Семь новых случаев коронавируса выявили в Китае за сутки

https://static.news.ru/photo/48728f14-ac77-11ea-bd75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

За минувшие сутки в Китае зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом. Также выявлен один бессимптомный носитель инфекции.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Согласно ему, летальных исходов от COVID-19 за это время зафиксировано не было. При этом шесть из семи новых случаев являются ввозными: пять в Шанхае, ещё один — в провинции Фуцзянь. Ещё один случай выявлен в Пекине — он стал первым в городе за 56 дней, передаёт ТАСС.

С начала пандемии коронавируса в Китае было зафиксировано 83 064 случая заражения. Число ввозных составляет 1803, из них 1740 человек уже выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Однако Пекин выступил против политизации данного вопроса.