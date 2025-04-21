Семь человек погибли при ДТП с рейсовым автобусом в Таиланде Naewna: семь человек погибли при столкновении автобуса с фурой под Бангкоком

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Семь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с грузовиком недалеко от Бангкока, сообщила газета Naewna. При этом более 30 человек пострадали.

Издание отметило, что автобус следовал из курортного города Районг, расположенного на восточном побережье страны, в город Нонгкхай. ДТП произошло в провинции Прачинбури недалеко от Бангкока. После столкновения с фурой автобус загорелся.

Ранее в Кемеровской области КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погиб водитель пассажирского транспорта. По предварительным данным, мужчина за рулем тягача не справился с управлением. ДТП произошло на 23-м километре трассы Новокузнецк — Мыски — Междуреченск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Бурятии на федеральной трассе «Байкал» столкнулись две фуры. Авария произошла 18 февраля на 234-м километре между поселком Танхой и городом Бабушкином. В результате ДТП никто не пострадал, однако движение по трассе было затруднено. Машины стояли в пробке, людям приходилось выбирать объездные пути. Предварительно, одна из фур не справилась с управлением на зимней дороге.

В середине марта большегруз Scania протаранил автомобили сотрудников ДПС и МЧС, которые прибыли на место аварии с участием пассажирского автобуса и «Газели». Инцидент произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. 44-летний водитель маршрутки погиб, а трое пассажиров автобуса получили травмы.