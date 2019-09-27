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Генеральное консульство РФ в южнокорейском Пусане проверяет данные о россиянах на горящем грузовом судне в порту города Ульсан. Дипломаты постоянно держат связь с местными властями.

Мы получили информацию, сейчас её проверяем. Находимся в контакте с полицией и властями по этому поводу, — цитирует сообщение представительства РИА Новости. О ЧП стало известно 28 сентября текущего года....