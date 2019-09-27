Пользователей Сети возмутил инцидент, произошедший в столице Киргизии Бишкеке. На установленном в новом центральном парке «Ынтымак» рекламном экране показали видео сексуального характера.
Трансляция велась вечером, однако увидеть её смогли сотни человек, включая маленьких детей. Автор видео, на котором запечатлён инцидент, поблагодарил за случившееся мэра города Азиза Суракматова.
Ранее News.ru писал, что портал с эротическим контентом Pornhub выпустил тематический порнофильм по мотивам «штурма» «Зоны 51». Героями ролика стали две девушки и зелёный пришелец.