Саудовская Аравия строит на острове в Красном море шикарный курорт

https://static.news.ru/photo/4c4fac9c-6d7f-11eb-8563-96000091f725_660.jpg Фото: Red Sea Development Company/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскошный курорт на острове Шурайра в Красном море строится Саудовской Аравией для туристов, которых примут уже в конце 2022 года. Там появятся 11 отелей, пристани для яхт, поля для гольфа и пляжи.

Дизайном проекта занимается британская студия. Её специалисты намерены расположить отели таким образом, чтобы «создать впечатление, будто их выбросило на берег и они устроились среди дюн почти как коряги», сообщает АТОР.

Ситуация, возникшая в туристической области из-за коронавируса, повлияла на создание нового тренда, который учтут на Шурайре. Так, акцент в отелях делается на уединении и спокойствии, там не будет внутренних коридоров и больших общественных пространств. Все объекты на острове станут работать на возобновляемых источниках энергии.

Первые четыре отеля и международный аэропорт планируется открыть на Шурайре в конце 2022 года. В планах на 2023 год — открытие ещё 12 гостиниц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тема возможного открытия курортов Египта для российских туристов в ближайшем будущем продолжает тревожить представителей индустрии в Турции, особенно владельцев отелей. Местные СМИ считают, что Анкара способна «отвоевать» граждан РФ дешёвыми демпинговыми ценами, что, скорее всего, скажется на турпотоке из РФ в Турцию.