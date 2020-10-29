Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае

Надводный мост протяжённостью 55 километров открыли на юге Китая. Он связывает Гонконг, Макао и Чжухай.
Мост состоит из нескольких частей: надводной, подводной и искусственных островов. Суммарная длина надводных частей — 22,9, подземного тоннеля — 6,7 километра. Кроме того, на мосту установлены специальные КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао,
По словам строителей, мост прослужит, как минимум, 120 лет и способен выдержать любые природные явления, в частности, цунами и тайфуны. Общий вес конструкций сооружения превысил 400 тысяч тонн.
На состоявшейся в городе Чжухай торжественной церемонии открытия присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.
Подчёркивается, что время поездки по мосту из Гонконга в Чжухай займёт около 30 минут, по привычному маршруту — три часа.
Идея соединить мостом Гонконг и провинции Гуандун появилась в Китае еще в конце 1980-х годов. В 2003 году центральное правительство КНР приступило к разработке проекта, в проектировании участвовали сотни научно-исследовательских организаций.
Как писал NEWS.ru ранее, новый православный храм при МГУ возведут на проспекте Вернадского в столице. РПЦ показала его проект.