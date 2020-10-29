Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае

https://static.news.ru/photo/401d3666-1a31-11eb-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Надводный мост протяжённостью 55 километров открыли на юге Китая. Он связывает Гонконг, Макао и Чжухай.

Мост состоит из нескольких частей: надводной, подводной и искусственных островов. Суммарная длина надводных частей — 22,9, подземного тоннеля — 6,7 километра. Кроме того, на мосту установлены специальные КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао, передаёт «Вечерняя Москва».

По словам строителей, мост прослужит, как минимум, 120 лет и способен выдержать любые природные явления, в частности, цунами и тайфуны. Общий вес конструкций сооружения превысил 400 тысяч тонн.

На состоявшейся в городе Чжухай торжественной церемонии открытия присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.

Подчёркивается, что время поездки по мосту из Гонконга в Чжухай займёт около 30 минут, по привычному маршруту — три часа.

Идея соединить мостом Гонконг и провинции Гуандун появилась в Китае еще в конце 1980-х годов. В 2003 году центральное правительство КНР приступило к разработке проекта, в проектировании участвовали сотни научно-исследовательских организаций.

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