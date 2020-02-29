Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», задержанный в Пекине, отправился в Москву. Местные власти проводили дополнительную проверку на коронавирус из-за наличия подозрений у одного из пассажиров.
По словам представителя перевозчика, пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства,
По данным российского посольства в КНР, у одного из пассажиров были симптомы коронавируса. Однако врачи не подтвердили это предположение.
Накануне, 28 февраля, первые случаи заражения вирусом COVID-2019 зафиксированы сразу в трёх граничащих с РФ странах — Литве, Белоруссии и Азербайджане. Как сообщал NEWS.ru, в последнем случае инфицированным оказался 23-летний гражданин РФ, прибывший из Ирана.
29 февраля в Азербайджане выявили два новых случая заражения. Баку закрыл авиасообщение с Ираном в целях борьбы с распространением инфекции.
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