https://static.news.ru/photo/67000e8a-5afa-11ea-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», задержанный в Пекине, отправился в Москву. Местные власти проводили дополнительную проверку на коронавирус из-за наличия подозрений у одного из пассажиров.

По словам представителя перевозчика, пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства, передаёт «Интерфакс».

По данным российского посольства в КНР, у одного из пассажиров были симптомы коронавируса. Однако врачи не подтвердили это предположение.

Накануне, 28 февраля, первые случаи заражения вирусом COVID-2019 зафиксированы сразу в трёх граничащих с РФ странах — Литве, Белоруссии и Азербайджане. Как сообщал NEWS.ru, в последнем случае инфицированным оказался 23-летний гражданин РФ, прибывший из Ирана.

29 февраля в Азербайджане выявили два новых случая заражения. Баку закрыл авиасообщение с Ираном в целях борьбы с распространением инфекции.