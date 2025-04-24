Самолеты с киргизскими гвардейцами вылетели в сторону России и Белоруссии Киргизские гвардейцы вылетели в Москву и Минск для празднования Дня Победы

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

ВС Киргизии

Самолеты с военнослужащими Национальной гвардии ВС Киргизии, которые примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в России и Белоруссии, вылетели в столицы двух государств, передает Министерство обороны КР. Известно, что воздушная техника отправилась в Москву и Минск с территории авиабазы Кант.

Эта почетная обязанность возложена, учитывая их уровень строевой подготовки, на военнослужащих Национальной гвардии, а именно — на роту почетного караула, − отметили в военном ведомстве страны.

Ранее стало известно, что кроме главы Киргизии на праздник в Москву прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Сербии, Словакии, Китая, Буркино-Фасо, Вьетнама, Индии, Бразилии, Палестины и Кубы. По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, приглашения на парад были отправлены многим руководителям азиатских государств. В настоящий момент итоговый список формируется, подчеркнул он.

Власти Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Италии, Польши, Румынии, Франции, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Великобритании же заявили, что не поддерживают празднование Дня Победы 9 мая и не планируют в нем участвовать. Однако в Кремле отметили отсутствие планов приглашать на торжество представителей недружественных стран.