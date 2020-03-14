https://static.news.ru/photo/4839d2be-6604-11ea-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Японские синоптики объявили о начале сезона цветения сакуры. Дата, когда распустились первые бутоны на контрольном дереве в Токио, оказалась самой ранней в истории наблюдений.

Пять бутонов украсили сакуру в храме Яскуни утром 14 марта — на неделю раньше, чем в прошлом году. Обновился рекорд 2002 и 2013 годов, когда первые цветки появились 16 марта.

По информации РИА Новости, японские синоптики фиксируют день начала цветения с 1953 года. Сакура в 2020-м зацвела на 12 дней раньше среднего.

Как писал NEWS.ru, минувшая зима стала в Северном полушарии одной из самых тёплых за полтора века наблюдений. А в 2019 году лидером по росту среднегодовой температуры стала Россия, где она выросла на 0,47 градуса.