Японские синоптики объявили о начале сезона цветения сакуры. Дата, когда распустились первые бутоны на контрольном дереве в Токио, оказалась самой ранней в истории наблюдений.
Пять бутонов украсили сакуру в храме Яскуни утром 14 марта — на неделю раньше, чем в прошлом году. Обновился рекорд 2002 и 2013 годов, когда первые цветки появились 16 марта.
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Как писал NEWS.ru, минувшая зима стала в Северном полушарии одной из самых тёплых за полтора века наблюдений. А в 2019 году лидером по росту среднегодовой температуры стала Россия, где она выросла на 0,47 градуса.
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