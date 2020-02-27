https://static.news.ru/photo/69eacf62-598e-11ea-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания S7 прекратит летать в Южную Корею как минимум до 31 марта. Перевозчик выполнит распоряжение Минтранса, в котором обеспокоены распространением коронавируса в азиатскую республику.

S7 вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы, — передаёт ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Ограничения коснулись трёх перевозчиков — S7, «Якутии» и «Авроры». Korean Air и «Аэрофлот» продолжат летать через московский аэропорт Шереметьево, где оборудована карантинная зона.

Федеральное агентство по туризму, как писал NEWS.ru, поручило возвращать деньги за билеты на сорвавшиеся рейсы в Корею, Италию, Иран и Китай.