С июня Таиланд начнет взимать деньги с туристов при въезде в страну

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Власти Таиланда намерены взимать 300 батов ($9) с иностранных туристов, прибывающих в страну, начиная с июня 2023 года, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. Согласно его словам, собранные таким образом деньги будут направлены на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и в целях развития туристических направлений, пишет Bangkok Post.

С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут, — указал министр.

Он добавил, что по прогнозам, в 2023 году страну должно посетить около 25 млн туристов, что значительно превысит показатели предыдущего года — 11,8 млн человек.

9 января министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил об отмене правила, согласно которому въезжающие в страну должны предъявлять доказательства вакцинации против COVID-19.

Авиакомпании AZUR air, S7 и «Аэрофлот» при этом ранее сообщали, что Таиланд с 9 января стал пускать туристов с сертификатом вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тестом.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал самые популярные направления для российских туристов, куда не потребуется оформление визы. По его мнению, самыми предпочтительными странами для россиян являются Таиланд, Турция и Египет.