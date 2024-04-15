Русский, украинец, француз? Кем на самом деле оказался герой из ТЦ в Сиднее

Фото: AP/ТАСС

«Русский герой», который остановил душевнобольного убийцу с ножом в торговом центре в Сиднее, оказался в итоге не русским и не россиянином. Кто он на самом деле, был ли это украинец, что известно об убийце с ножом?

Кем оказался герой, остановивший убийцу с ножом

Посольство РФ в Австралии сообщило, что русскоговорящий мужчина, который дал отпор убийце с ножом в ТЦ Westfield Bondi Junction, на самом деле оказался украинцем. Такую информацию распространили австралийские СМИ. В российской дипмиссии заявили, что личность мужчины неизвестна, а возможностями его разыскать посольство не располагает.

О том, что герой, получивший в соцсетях прозвище Стойка-мэн (Bollard Man) является украинцем по происхождению, сообщил новостной портал The West Australian. Было названо его имя — Сайлас Деспро (Silas Despreaux). Однако в настоящее время на сайте The West Australian нет этой информации — известно, что Сайлас Деспро приехал в Австралию из Франции.

Ту же информацию подтвердил австралийскому порталу WAtoday друг Деспро: Стойка-мэн оказался строителем из Франции, его национальность не уточняется. Мужчина уже несколько лет живет в Сиднее и работает в небольшой строительной компании в Сент-Леонардсе.

Фото: TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предположения, что Стойка-мэн кричал на нападавшего по-русски, не подтвердились.

Что известно об убийце из ТЦ в Сиднее

Reuters пишет, что мужчина, который убил шесть человек в ходе нападения с ножом в торговом центре, не имел идеологических мотивов — версия о теракте не подтверждается.

Убийца был известен полиции. Как пишет австралийское издание 7news, семья 40-летнего Джоэла Коши узнала его на ТВ и связалась с полицией. Коши много лет назад был поставлен психиатрический диагноз, он уже пять лет находился под наблюдением полиции, однако никогда не привлекался за какие-либо правонарушения. Он недавно переехал из Квинсленда в Сидней.

Родители душевнобольного убийцы выразили соболезнования семьям жертв и пострадавшим, а также сотруднице полиции, которой пришлось застрелить их сына. Причины, которые заставили Коши напасть на людей в ТЦ, пока неизвестны.

Чем закончилось нападение на ТЦ в Сиднее, сколько погибших

Фото: EPA/ТАСС Фото: EPA/ТАСС

Австралийские СМИ подтвердили информацию о шести погибших в результате нападения. В их числе оказались 24-летний китайский студент Исюань Ченг, 47-летняя женщина-архитектор Джейд Янг, 30-летний охранник Фараз Тахир, уроженец Пакистана, который в тот день в первый раз вышел на работу и погиб, пытаясь защитить покупателей, 25-летняя дочь австралийского миллионера Доун Синглтон, 38-летняя мать Эшли Гуд, которая получила смертельное ранение, защищая своего девятимесячного сына, и 55-летняя художница родом из Тбилиси Пикрия Дарчия.

В Австралии объявлен траур после нападения. Флаги на официальных учреждениях по всей стране в понедельник будут приспущены по запросу премьер-министра Энтони Албанизи. Частным заведениям также рекомендовано приспустить флаги.

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