https://static.news.ru/photo/75bf277e-59fd-11ea-8f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Huhu/Xinhua/Global Look Press

Президент, глава правительства и члены кабмина Сингапура, а также другие высокопоставленные чиновники пожертвовали свои зарплаты на выплату премий тем, кто ведёт борьбу с коронавирусом. Об этом заявил глава Минфина страны Хэн Сви Кит.

Все те, кто находится на переднем крае противостояния вирусу, будут вознаграждены, — цитируе т его ТАСС.

Министр уточнил, что речь идёт о медицинских работниках и служащих различных государственных ведомств.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга изолирован на две недели после поездки в КНР. Глава государства помещён в клинику на время обследования на наличие коронавируса.