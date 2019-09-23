https://static.news.ru/photo/70c1a63c-de08-11e9-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chalong Traffic Police

Гражданка России находится в тяжёлом состоянии в одном из госпиталей Таиланда после аварии. 35-летняя Олеся Маилян была за рулём мотобайка, когда врезалась в бордюр на встречной полосе в тоннеле.

В результате столкновения женщина повредила голову, сломала руку, семь рёбер и таз, сообщает The Phuket News .

Сама россиянка пока не может рассказать о случившемся, так как ей тяжело говорить. Правоохранители ждут улучшения её состояния, чтобы допросить для выяснения причин ДТП.

Ранее News.ru писал, что в Таиланде россиянин погиб, упав с балкона гостиницы. 35-летний Алексей Заболоцких умер от многочисленных травм ещё до приезда медиков.