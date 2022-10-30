Россиянка погибла во время давки в Южной Корее Россиянка погибла во время давки в Южной Корее, еще одна пострадала

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Одна россиянка погибла, еще одна госпитализирована в результате давки, произошедшей в столице Южной Кореи Сеуле во время празднования Хэллоуина. Посольство РФ находится в контакте с сестрой пострадавшей и ожидает от полиции данных по погибшей соотечественнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна россиянка погибла, еще одна находится в больнице. Мы находимся в контакте с сестрой пострадавшей, данные погибшей девушки ожидаем от полиции, — рассказали в российском посольстве.

Инцидент произошел в Сеуле на узких улочках района Итхэвон, известного как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин, который впервые за три года отмечается без ограничений, связанных с пандемией. Число жертв в настоящий момент достигло 151 человека, пострадали 82. Они развезены в 36 больниц. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины.

Среди погибших выявлено 19 иностранных граждан. Среди них нет американцев и японцев. Спасатели упомянули среди жертв представителей Узбекистана, Китая, Норвегии и Ирана.

Причиной случившегося могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Об этом сообщает телеканал YTN. По его данным, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.