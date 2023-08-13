Полуголая россиянка погибла при падении с седьмого этажа в Таиланде Bangkok Post: россиянка погибла при падении с седьмого этажа в Паттайе

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Россиянка погибла при падении из окна седьмого этажа многоквартирного дома в тайской Паттайе, сообщает Bangkok Post. Как рассказал молодой человек погибшей девушки, она выпала из окна случайно. Известно, что в момент падения девушка находилась по пояс обнаженной. Температура воздуха находилась на отметке в плюс 30 градусов.

По данным Bangkok Post, инцидент произошел 13 августа около 7:00 (3:00 мск) в здании кондоминиума в центре Паттайи. Тело 32-летней россиянки нашли лежащим лицом вниз в луже крови на земле под окнами дома. Сотрудники полиции пришли в помещение, из которого выпала девушка, и обнаружили, что ее молодой человек был сильно пьян. Следов борьбы обнаружено не было. По вакту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Москве на улице Снайперская ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. По данным столичной прокуратуры, в момент происшествия дома находилась родственница ребенка, которая отвлеклась и не увидела, что он оперся на москитную сетку. Ребенка госпитализировали. Дело находится под контролем Перовской межрайонной прокуратуры.