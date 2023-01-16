Россиянка погибла на Бали, упав с обрыва в реку

Фото: McPHOTO/M. Gann/Global Look Press

Российская туристка погибла в трагическом ДТП на Бали, сообщает портал Coconuts Bali. 24-летняя россиянка находилась за рулем мопеда и упала на нем с 30-метрового обрыва в реку Аюнг в индонезийской деревне Убуд. Отмечается, что женщина не имела опыта вождения.

Пассажирка заняла место водителя, пока ее попутчик стоял рядом и изучал карту в мобильном телефоне. Девушка не справилась с управлением, что привело к печальным последствиям, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели российской туристки на Кипре. Женщина умерла на пляже у города Ларнака. Выходя из моря, она упала в обморок. Попытки её реанимировать оказались безуспешными.

Летом прошлого года жительница России погибла в турецкой Аланье. Женщину сбил мотоциклист, от полученных травм она скончалась. Виновника ДТП задержали.

В январе на российскую туристку напали в Мексике. Инцидент произошёл в штате Чиапас на юге страны. По версии местной прокуратуры, протестующие потребовали от женщины оплату проезда по перекрытой дороге. Россиянка отказалась платить, после этого её избили.