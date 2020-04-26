Россиянка из китайского Харбина отвергла новый всплеск коронавируса

https://static.news.ru/photo/ac90fa5a-87d1-11ea-8384-fa163e074e61_660.jpg Харбин Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Китайский Харбин не закрыт на карантин, там не переполнены больницы и вообще нет никакой второй волны коронавируса. Об этом рассказала россиянка Александра Будиловская, которая является докторантом института архитектуры Харбинского политехнического университета и живёт в этом городе.

По её словам, о возвращении эпидемии местные жители узнали из иностранных СМИ. У этих сообщений в прессе есть неверно истолкованные причины, считает девушка.

Главная заключается в статистическом всплеске, который со стороны кажется ужасающим: одномоментно количество потенциально заражённых выросло на 400 человек. Однако все эти люди — граждане Китая, которые в начале апреля вернулись из России. Все они были помещены в карантин и именно поэтому попали в сводку.

Из остальных слухов подтверждены единицы — например, о том, что один китаец нарушил карантин и что местный житель заразился в одной из больниц.

На междугородней дороге усилили меры проверки. В Харбине ограничили доступ в чужие жилые комплексы — если не прописан в комплексе, не пройдёшь. Ограничения ввели, чтобы люди реже ходили друг к другу в гости. Однако, передвижение по городу свободное. Это все карантинные меры на сегодня, — приводит слова Будиловской MK.ru.

Вместе с тем, большинство ограничений, о которых сейчас пишут в СМИ, было введено давно — ещё тогда, когда эпидемия COVID-19 только начинала набирать обороты. Въезд в город и выезд, по её словам, открыты.

Сейчас жители Харбина действительно получают QR-коды здоровья, ходят в защитных масках и соблюдают социальную дистанцию. Но всё это они делают уже на протяжении нескольких месяцев. Это никак не связано с некоей второй волной пандемии, заверила Будиловская.

Она уточнила, что до середины марта карантин для прибывающих в страну — как китайцев, так и иностранцев — был бесплатным. Потом за нахождение в карантинном отеле стали брать деньги. Это было сделано для снижения потока возвращающихся в Китай. С 28 марта въезд в Китай для иностранцев закрыт.

Вдобавок ко всему, после карантина человек обязан ещё две недели просидеть в изоляции дома. Дверь в его квартиру опечатывают. Ежедневно приходит проверяющий, чтобы проконтролировать наличие печати, он же забирает мусор и приносит продукты.

Ранее NEWS.ru писал, что агентство Global Times сообщило о второй волне коронавируса в Китае. По данным журналистов эпицентром стал Харбин, который из-за новой вспышки якобы закрыли на карантин.