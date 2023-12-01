Россиянин стал свидетелем ссоры в Таиланде и получил бокалом по голове

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Российский турист в Таиланде стал случайным свидетелем ссоры и получил из-за этого травму головы, пишет местное издание The Phuket Express. Как отмечается, конфликт возник между парой в баре на Пхукете. В какой-то момент женщина швырнула бокал с виски и попала в россиянина, также отдыхавшего в этом заведении отдельно от них.

Уточняется, что женщина в итоге согласилась компенсировать лечение российскому туристу. Также ей придется заплатить и бару.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Пхукета задержали двоих местных жителей, обстрелявших 10 автобусов с туристами из рогатки. Тми оказались мужчины 34 и 29 лет. В качестве снарядов они использовали шариковые подшипники. Один из обстрелянных ими автобусов принадлежал российскому туроператору. Как оказалось, задержанным платили за обстрелы транспорта. Правоохранители разыскивают заказчиков.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне раскупили новогодние путевки на Пхукет. Текущая загрузка премиальных отелей острова уже составляет около 90%. Глубина бронирования номеров достигает апреля. Отмечается, что Россия входит в тройку лидеров среди стран — поставщиков туристов в высокоуровневые гостиницы Пхукета.