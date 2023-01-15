Россиянин раскрыл детали авиакатастрофы в Непале Оцевидец авиакатастрофы в Непале сообщил, что самолет завалился на крыло

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Пассажирский самолет ATR 72, потерпевший крушение в Непале, незадолго до падения потерял скорость и завалился на левое крыло, рассказал РИА Новости очевидец трагедии Александр Ковалев. По его словам, пожара или дыма на борту лайнера не было. Ковалев добавил, что самолет рухнул в речку между старым и новым аэропортом в Покхаре.

Самолет заходил на посадку и заходил очень низко. Мы в это время собирали крыло в авиаклубе «Непал» со вторым русским пилотом. Смотрим, в районе старого аэродрома заходит сильно низко. Он развернулся напрямую на аэродром, на глиссаду встал и как-то его начинает просаживать, — рассказал россиянин.

По его словам, оба двигателя лайнера были в рабочем состоянии.

ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из Катманду, разбился при заходе на посадку. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Среди пассажиров было четверо граждан РФ.

На одном из появившихся в Сети роликов видно, что самолет начинает плавно снижаться, а затем резко кренится на левый борт.

Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение пассажирского самолета произошло в результате отказа двигателя. Он также не исключил, что возникла нештатная ситуация на борту, которая привела к катастрофе.