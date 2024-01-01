«Как плохая погода»: россиянин о 26 землетрясениях в Японии Россиянин признался, что жители Японии почти не реагируют на землетрясения

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За последние два часа в Японии зафиксировали 26 землетрясений, однако местные жители воспринимают подземные толчки как «плохую погоду», рассказал россиянин Алексей «Газете.Ru». По его словам, в настоящий момент японцы лишь обсуждают опасность цунами. Эвакуацию объявили, однако силком из дома никого не тащат, добавил он.

В Токио три балла — это незаметно почти. Когда в Чибе четыре-пять баллов, тут ощущается точно так же. Три балла для японца — это как плохая погода. Люди, кто живет в сейсмически активных регионах, и на пять баллов не реагируют. Иностранцы обычно реагируют: «О, землетрясение». Отличие только в том, что за пару часов было зафиксировано 26 землетрясений, магнитудой 5,6 последнее, — рассказал Алексей.

Еще один русскоязычный житель Японии Константин признался, что в этот раз подземные толчки оказались немного продолжительнее. Несмотря на это, никто не стал покидать свои дома, добавил он. Никакой паники среди жителей не было, а на улицах даже не звучали сирены.

Ранее сообщалось, что череда мощных землетрясений затронула западную часть Японии. Сильные толчки ощущались в Токио, Осаке и Киото. Экстренные службы страны также объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров.