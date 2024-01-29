Россиянин посетил рынок в Казахстане и оказался приятно удивлен Россиянин попробовал необычные молочные продукты на рынке в Казахстане

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Тревел-блогер из России посетил Казахстан, где побывал на местном рынке и оказался приятно удивлен обширным выбором продуктов. О своих впечатлениях он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник заявил, что ему нравятся рынки в Центральной Азии, так как там можно попробовать любой продукт перед покупкой. Кроме того, там бывает много необычной для человека из России продукции.

В молочном отделе продавалось столько необычных товаров, что у меня глаза разбежались. В России я такого никогда не встречал, — написал он.

Блогер рассказал про кумыс, который в Казахстане называют «кымыз». По вкусу он напоминает кислый кефир. Также ему довелось попробовать «шубат» — напиток на основе верблюжьего молока с небольшим количеством закваски, что придает легкую кислинку. Второй продукт показался ему более нежным на вкус.

Еще одним продегустированным молочным продуктом оказался «ирымшик». Напиток готовят из коровьего молока с добавлением сахара. Блогер сравнил его вкус со сладким творожным сыром. Кроме того, он оценил «курт» (творожные шарики) и «каймак» (аналог сметаны).

Ранее россиянка посетила русский магазин в Китае и заявила, что была в шоке от увиденного. Она удивилась китайцам, которые выстраиваются в очередь за колбасой российского производства.