Россиянин погиб от удара током в Таиланде

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

19-летний россиянин погиб в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время игры в баскетбол, передает РИА Новости со ссылкой на российских дипломатов. Молодой человек в ходе тренировки прислонился к металлическому фонарному столбу, под которым по неизвестным причинам находился оголенный провод.

Российский гражданин в возрасте 19 лет погиб в Паттайе от удара электрическим током. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде, — говорится в сообщении.

Хирург Дмитрий Малыхин рассказал, что начинать реанимацию пострадавшего от удара током следует после вызова скорой помощи. По его словам, звонить медикам нужно сразу, как только кого-то ударило током и пострадавший потерял сознание, после чего следует проверить, не находится ли человек под напряжением.

Медик добавил, что механика удара током проста — разряд словно пронизывает тело насквозь, проходит через все органы, нагревает ткани и провоцирует ожоги кожи и тканей. По словам Малыхина, обычно повреждения особенно хорошо заметны на местах непосредственного контакта: с виду они похожи на небольшие пятна, покраснения. Однако это иллюзия, подчеркнул врач, поскольку внутри организма разряд может буквально сжигать все на своем пути.