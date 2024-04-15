Россияне вышли за хлебом в Афганистане и были задержаны талибами

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Российских граждан, которые вечером вышли за хлебом в Афганистане, остановили талибы («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) с автоматами. Инцидент произошел в городе Газни, сообщил турист из Ульяновска Алексей Мараховец в своем Telegram-канале.

Мужчина рассказал, что он вышел в магазин с другими путешественниками в рамках авторского тура. По его словам, они купили необходимые продукты в единственном работающем ларьке и направились обратно к отелю. У гостиницы их остановил патруль талибов. Россияне показали свои паспорта на телефоне и отправились дальше, где их уже ожидал другой отряд людей с оружием. По словам мужчины, разговор произошел через ресепшен, но все прошло вежливо, с улыбкой.

Выяснилось, что выход из отеля в темное время суток был запрещен из соображений безопасности. Путешественник отметил, что им было приятно получить такое внимание и что об их безопасности позаботились.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что «Талибан» не относится враждебно к России, поэтому сотрудничество с ним может быть выгодно для страны. Он также не исключил, что движение могло бы стать гарантом определенной стабильности в вопросах взаимодействия.