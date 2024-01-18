Россиянам предложили турпоездку в страну, разрушенную 43-летней войной Представитель талибов позвал россиян посетить «отныне гостеприимный» Афганистан

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Город Кабул

Отныне Афганистан является безопасной и гостеприимной страной, которая готова принимать российских туристов, заявил в беседе с aif.ru первый секретарь посольства Афганистана в РФ, представитель «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Хафиз Ясир. По его словам, граждане РФ могут убедиться на собственном опыте, насколько народ страны хорошо относится к русским. Кроме прочего, Афганистан подойдет россиянам, планирующим бюджетные путешествия, так как цены там на порядок ниже, добавил посол,

Мы приглашаем жителей России приехать в Афганистан с туристической целью и убедиться, что наша страна отныне безопасна и гостеприимна к туристам. Вы сами увидите, насколько афганцы хорошо относятся к русским. По сравнению с соседними странами — у нас вообще дешевле всех, наше государство вполне подойдет для поездок самых бюджетных путешественников, — отметил Ясир.

При правильном подходе Афганистан способен принять до миллиона российских туристов, добавил Замдиректора пресс-службы «Талибана» провинции Балх Мохаммед Хасиф. Пока это направление кажется необычным, ведь на протяжении 43 лет в стране велась гражданская война, однако вскоре все изменится, отметил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с действующим руководством Афганистана. По его словам, Москва делает все, чтобы представители «Талибана» стали полноценным признанным правительством.