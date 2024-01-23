Россиянам грозит в Таиланде срок за игру в карты под кальян Пятерым россиянам грозит до 12 лет тюрьмы в Таиланде за карты и кальян

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Пятеро туристов из России задержаны в таиландском Пхукете за игру в карты и курение кальяна, сообщает Telegram-канал SHOT. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Россиян, игравших в покер и куривших кальян на одной из вилл, задержали накануне. В полицию о них сообщили соседи. Стражи порядка также изъяли карточный стол, две колоды игральных карт, фишки на общую сумму около 356 тысяч бат (порядка 900 тысяч рублей) и табак для кальяна.

Согласно законодательству Таиланда, за курение кальяна полагается штраф в размере до 1 млн бат (около 2,5 млн рублей) или 10 лет лишения свободы. За незаконную организацию азартных игр в королевстве наказывают заключением в тюрьму на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что российский турист, вооруженный топором, проник в администрацию провинции Пхукет в Таиланде и устроил погром в офисе губернатора. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, предполагается, что он страдает расстройством психики.

До этого турист из России устроил дебош в супермаркете в Паттайе. Мужчина сначала приставал к покупателям, разбил витрину и разбросал продукты, а потом зашел в другой магазин и заперся там. В результате пострадали один из работников магазина и сам дебошир, порезавший ноги осколками стекла.