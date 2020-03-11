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Таиланд отменил оформление визы по прибытии в страну для 18 государств. Среди них и Россия, пишет Reuters.

Накануне правительство Республики Северная Македония решило продлить на год безвизовый въезд в страну для граждан РФ.

С 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года уроженцам РФ предоставят право безвизового въезда в Северную Македонию без каких-либо дополнительных условий. Там россияне смогут находиться без разрешительного документа до 90 дней в течение полугода. Для поездки понадобится загранпаспорт и страховой полис.

Как писал NEWS.ru, Тегеран рассматривает возможность разрешить туристам из России въезд в Иран без виз. Таким образом власти хотят увеличить турпоток в страну.

По словам главы Министерства по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана, иранские и российские чиновники в ближайшем будущем должны подписать соглашение о безвизовом режиме.