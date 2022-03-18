Россия-Япония – потепление закончилось?

План по экономическому сотрудничеству России и Японии, известный также как «План Синдзо Абэ» или « План из восьми пунктов », был принят в 2016 году на саммите лидеров РФ и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. На протяжении нескольких лет этот документ являлся одним из главных ориентиров в отношениях двух стран. Он предусматривал совместную работу в области медицины, повышения продолжительности жизни, энергетики, градостроительства развития промышленности и в других сферах. Однако теперь, после решения G7 ввести санкции в отношении РФ из-за спецоперации на Украине, работа по этому плану оказалась приостановлена. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что новые действия по реализации мероприятий плана сейчас невозможны.

Также на днях Кисида заявил, что Япония исключит Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Речь идет об одном из ключевых принципов Всемирной торговой организацией (ВТО), который направлен на развитие взаимных экономических отношений. Он означает, что любая льгота или привилегия, предоставленная одним государством-членом ВТО товару, услуге или поставщику услуги другого государства немедленно и, безусловно, распространяется на остальных членов ВТО. Ранее об отмене такого статуса для России заявили лидеры G7 в совместном заявлении.

Кроме того, премьер Кисида отметил, что Токио усилит контроль за импортом и экспортом в отношениях с Россией, присоединившись таким образом к решениям США и ЕС. С конца текущей недели будет запрещен экспорт из Японии в Россию и Белоруссию примерно 300 наименований продукции, включая полупроводники, оборудование связи и передовые материалы, и еще 26 технологий, включая программы проектирования машин для производства микросхем, а также — нефтеперерабатывающего оборудования и связанных с ним технологий.

В 2021 году экспорт Японии в Россию составил около 860 миллиардов иен (7,3 миллиарда долларов).

Правда, в то же время Кисида подчеркнул, что Япония не планирует в одностороннем порядке выходить из двустороннего соглашения с РФ о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, которое было подписано в 2009 году сроком на 25 лет с возможностью продления.

Фумио Кисида POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таким образом в отношениях Москвы и Токио, достаточно успешно развивавшихся в предыдущие годы, наступил спад. Впрочем, эксперты считают, что несмотря на громкие заявления, в реальности санкции против России не столь значительно скажутся на отношениях двух стран.

Как рассказал NEWS.ru Мититака Хаттори, директор Института экономических исследований России и Новых независимых государств, приостановленный «План из 8 пунктов» уже утратил свою актуальность.

Японская сторона продвигала план экономического сотрудничества из восьми пунктов, разумеется, не в целях развития экономических отношений. Цель состояла в том, чтобы создать хорошие японо-российские отношения путем продвижения восьми пунктов, что привело бы к разрешению территориальных споров и заключению мирного договора. Однако стало ясно, что дипломатия бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с Россией провалилась. При президенте Путине Россия не примет решение возвращения двух островов, не говоря уже о четырех. А с уходом в отставку премьер-министра Абэ в сентябре 2020 года план экономического сотрудничества из восьми пунктов и вовсе утратил актуальность«. По словам Хаттори, этот план поддерживали на плаву, чтобы не признавать официально его провал, поскольку автор документа, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, остается очень влиятельной политической фигурой в Японии. Однако после начала спецоперации России на Украине и присоединения Японии к санкциям против Москвы было объявлено, что план экономического сотрудничества из восьми пунктов, который уже потерял смысл, скорее всего, больше не будет реализовываться. Это ничего существенно не меняет, но это событие, которое символизирует полный конец эпохи, — отметил Хаттори-сан.

Dmitry Medvedev/Global Look Press

Между тем Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ и эксперт клуба «Валдай», отмечает, что ситуация не настолько безнадежна.

Присоединение Японии к санкциям шло в русле того, что сделали другие страны Запада. Но основа отношений России и Японии — это энергетика. Товарооборот между нашими странами построен на экспорте нефти и газа. И в этой сфере пока ничего не произошло. Если британско-нидерландская Royal Dutch Shell ушла из проекта «Сахалин-2», то японские компании продолжают там работать. Япония также не закрыла небо для России. Насколько я знаю, в японском парламенте обсуждался вопрос о выходе Японии вообще изо всех инвестиционных проектов в России, прежде всего в сфере энергетики, включая проект на Ямале, но никакого решения принято не было. А то, что было сделано в отношении технологических товаров — это больше символические шаги. Плюс, точка невозврата в отношениях с Японией еще не пройдена и у Токио остается пространство для маневра, — рассказал NEWS.ru эксперт.

Однако, присоединение Японии к санкциям против РФ имеет далеко идущие последствия, отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Введение санкций отрицательно скажется на отношения России и Японии, ведь такой шаг Токио еще раз показывает, что Япония находится в фарватере американской политики. Например, Япония заморозила активы ЦБ РФ, номинированные в японских иенах, на сумму 33 миллиарда долларов, а это — шесть процентов от общих валютных запасов России, плюс запретила российскому Центробанку размещать облигации на японском фондовом рынке. Такие меры ударят не только по России, но аукнутся и в Токио. Лишение России статуса наибольшего благоприятствования приведет к росту тарифов на морепродукты, которые поставляются из России в Японию, на крабов, морских ежей, нерку. Экономика острова Хоккайдо, например, во многом построена на торговле с российским Дальним Востоком, поэтому влияние этих санкций почувствуют на себе жители приморских городов Хоккайдо, где много ресторанов, имеющих в меню крабов и морепродукты из России, — рассказал Кистанов.

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По словам эксперта, Япония старается наносить удары в тех областях, которые для нее не очень чувствительны. Но если Россия пойдет на встречные меры, запретит, например, экспорт палладия, благородных газов, то японской стороне придется искать новые источники этих ресурсов.

Проект из восьми пунктов тоже будет сворачиваться. Другое дело, что большая часть из этих пунктов была несущественна, точечные проекты. В энергопроектах Япония участвовала и без этого плана. План был призван в первую очередь произвести впечатление на президента Путина и получить уступки по Южным Курилам, — полагает Кистанов.

При это, считает Мититака Хаттори, влияние исключения России из режима наибольшего благоприятствования в торговле для Японии очень незначительно.