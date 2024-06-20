Россия увидела угрозу в «переезде» НАТО в Азию Путин: НАТО «переезжает» в Азию, и это угрожает безопасности России

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В Азии формируется блоковая система, что представляет угрозу для всех стран региона, в том числе для России, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, НАТО уже устанавливает там свои базы, передает РИА Новости.

Блоковая система сколачивается в Азии, уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. И это, конечно, создает угрозы для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации, но мы на это обязаны реагировать и будем это делать, — отметил Путин.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что визит Путина в Северную Корею кардинально изменил геополитическую ситуацию в мире. По его словам, Москва обозначила свое влияние в Тихоокеанском регионе и напомнила Западу, что к востоку от НАТО есть множество стран, которые могут занять пророссийскую позицию.

Ирландский журналист Чей Боуз оценил визит Путина во Вьетнам. По его словам, таким образом Россия подтвердила приверженность старым союзам. Пока Москва укрепляет дружбу со своими союзниками, Запад их теряет, считает он.

Начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин заявил, что договор между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве угрожает национальной безопасности Южной Кореи. По его словам, помощь Пхеньяну не может не оказывать отрицательного эффекта на отношения Москвы и Сеула.