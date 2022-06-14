Россия увеличила поставки угля в Индию в тысячи раз Россия нарастила поставки угля в Индию в 2,7 тысячи раз, до 537,2 тысячи тонн

Россия нарастила поставки угля в Индию до 537,2 тысячи тонн в первом квартале 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение министерства промышленности и торговли азиатского государства. Отмечается, что в прошлом году Москва экспортировала в Индию всего 1,3 млн тонн угля, что в 2,7 тысячи раз меньше.

Так, за январь — март поставки антрацита выросли в 1,3 тысячи раз, до 419 тысяч тонн, а коксующегося угля — в 1,4 тысяч раз, до 572 тысяч тонн, пишет издание. По итогам 2021 года Россия поставила в Индию 1 млн тонн коксующегося угля и 1,4 млн тонн антрацита. Отмечается, что поставки выросли на фоне массового отказа европейских стран от российского угля, а также на фоне энергетического кризиса в Индии.

Несмотря на рост объемов экспортируемого угля, поставки приходится осуществлять с большой скидкой из-за западных санкций. Отмечается, что в ряде случаев скидка достигает 50%, но из-за высоких цен сделки пока остаются экономически эффективными.