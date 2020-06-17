Россия, несмотря на большое число заражений коронавирусом среди населения, смогла добиться крайне низкой смертности, если сравнить с другими странами. Такие показатели не остались без внимания в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе видеоконференции министров иностранных дел в Ассоциации попросили помощи у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Страны, входящие в АСЕАН, испытали на себе меньше последствий пандемии COVID-19, чем Россия — ни одна из них не входит в число государств с наиболее высокими показателями по числу заражений. Но для многих стран въездной туризм — это та сфера, которая приносит ощутимый доход. Так для Таиланда, Вьетнама, Филиппин, Индонезии закрытые границы и пустые пляжи означают потерю от 8% до 12% ВВП, которые приносил туризм. Возвращение иностранных гостей, в том числе и из России, на популярные курорты — это та задача, которую их правительствам хотелось бы скорее решить. Однако открытие границ может спровоцировать вторую волну коронавируса. Также стоит вопрос того, насколько туриндустрия стран сможет сделать пребывание отдыхающих на курортах безопасным.

Как заявил журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров Лавров, в Москве готовы помочь странам Ассоциации в подготовке врачей-инфекционистов и поделиться опытом борьбы с коронавирусом.

РФ продолжает оказывать содействие АСЕАН в укреплении кадрового потенциала в сфере здравоохранения, готовы делиться передовым опытом профилактики и реагирования на инфекционные заболевания, — сказал министр.

Он напомнил про инициативу Роспотребнадзора, согласно которой все десять стран АСЕАН принимают участие в трехгодичном образовательном проекте, запущенном в 2019 году. В его рамках Россия организует специальные курсы по профилактике распространения инфекционных заболеваний. В последний раз занятия проходили в декабре 2019 года во Владивостоке. По словам Лаврова, в ходе видеоконференции министры также договорились усилить взаимодействие между экспертами-эпидемиологами России и стран АСЕАН.

В конечном итоге это станет реальным вкладом в повышение эпидемиологической безопасности стран Юго-Восточной Азии, что важно и для нас, учитывая, что ежегодно страны АСЕАН принимают миллионы российских туристов, — сказал глава МИД РФ.

Заинтересовались в АСЕАН и опытом российских военных по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом Италии и Сербии. В эти страны Москва направила специальные группы войск радиационной, химической и биологической защиты, которые занимались дезинфекцией зданий и развертывали временные госпитали для лечения зараженных.

mil.ru

По словам Лаврова, министры договорились усилить взаимодействие военных медиков. Специальная структура, которая будет курировать вопрос, была создана несколько лет назад.

Сегодня мы условились с нашими коллегами о том, чтобы активизировать работу этого механизма военных медиков под эгидой совещания министров обороны, — сказал глава российской дипломатии.

Лавров сообщил, что рассказал своим коллегам и об усилиях России по созданию вакцины. В АСЕАН их высоко оценили, но каких-либо предложений о совместной разработке препарата не последовало. Пока в Ассоциации заявляли лишь о возможности кооперации с Китаем — своим крупнейшим торговым партнёром. Этот вопрос КНР и страны АСЕАН обсуждали еще в апреле. Совместно работать страны-члены готовы и с США.

Несмотря на развитие диалога с АСЕАН, Россия пока не может бороться за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе ни с Китаем, ни с США. Пандемия коронавируса могла бы стать окном возможностей для Москвы, но объявленные итоги переговоров доказывают: расширение сотрудничества возможно лишь в ограниченном формате. Основной упор страны АСЕАН по-прежнему делают на работу с ключевыми партнерами, в то время как в отношениях с Россией преобладает концепция ситуативной взаимопомощи. В контексте пандемии Россия может помочь странам АСЕАН создать необходимые условия для возвращения туристов на курорты, одновременно обезопасив себя от второй волны коронавируса, вызванной завозными случаями COVID-19.