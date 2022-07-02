Россия разрешила въезд 47 тысячам киргизов, совершивших мелкие проступки

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Военнослужащий Пограничной службы ФСБ РФ

Россия отменила запрет на въезд для 47 тысяч жителей Киргизии, ранее совершивших на ее территории мелкие правонарушения. Запрет продолжает действовать в отношении еще 35 тысяч киргизов, сообщается на сайте МИД республики.

Сняты ограничения на въезд на территорию Российской Федерации около 47 тысяч кыргызстанцев, совершивших мелкие административные правонарушения, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что послабления стали результатом переговоров высокого уровня, прошедших в мае, а также работы МИД с российской стороной.

В ведомстве добавили, что в настоящее время запрет на въезд сохраняется в отношении еще 35 тысяч граждан Киргизии, включая тех, кто был выдворен из РФ в соответствии с решениями российских судов.

Ранее сообщалось, что МВД России разрешило въезд трем тысячам граждан Донбасса и Украины, ранее совершившим правонарушения в РФ. Речь идёт о лицах, совершивших два и более незначительных административных проступка или нарушивших сроки пребывания на территории России.