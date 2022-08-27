Россия передаст Японии тела погибших на круизном лайнере Российская сторона договорилась о передаче тел погибших японцев в кораблекрушении

Фото: Sammer/Global Look Press

Россия и Япония договорились о передаче тел трех граждан, погибших при крушении круизного лайнера «KAZU 1» на востоке японского острова Хоккайдо, сообщило японское информагентство Kyodo со ссылкой на источники в береговой охране. Отмечается, что российский МИД уведомил об этом МИД Японии, а передача тел должна состояться в сентябре в южной части Сахалина на Дальнем Востоке страны.

Мы считаем уместным передать тела трех погибших на борт японской лодки в городе Корсакове на юге Сахалина, — говорится в издании.

В апреле круизное судно «KAZU 1» потерпело крушение у западных берегов полуострова Сиретоко. На борту находилось 24 пассажира. Погибли 14 человек, остальные числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции. Инцидент произошел в департаменте Сена и Марна. Самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли утром в субботу, 20 августа, а в 12:48 по местному времени (13:48 мск) пропал с экранов радаров.